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    Новини

    Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі»

    Українські бійці повернулися додому - Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі»
    Українські бійці повернулися додому
    фото: Дмитро Козацький

    Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження

    Україна провела черговий обмін полоненими. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

    «Додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», – йдеться у повідомленні.

    Загалом звільнено:

    • 59 бійців Національної гвардії;
    • 30 – Військово-морських сил;
    • 28 – Збройних сил України;
    • 17 – Державної прикордонної служби України;
    • 9 – Територіальної оборони;
    • 1 – Національної поліції України.

    З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

    Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

    Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

    Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

    Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

    Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Азов обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі»