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Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
На 13-14 грудня припадає пік метеорного потоку Гемініди
фото: Freepik

13-14 грудня в небі можна буде спостерігати до 120 метеорів на годину

Сьогодні вночі жителям можна буде спостерігати пік одного з найкрасивіших зорепадів року – метеорного потоку Гемініди. Про це повідомляє Science Alert.

Пік зорепаду очікується між пізнім вечором 13 грудня і досвітніми годинами 14-го.

Якщо вдасться знайти ділянку неба, на яку не попадатиме штучне світло, можна буде побачити до 120 метеорів на годину.

Однак зазначимо, що так як в Україні діє комендантська година, то спостерігати природне явище краще з вікна приміщення.

За даними Science Alert, зорепад триває з 19 листопада до 24 грудня, а його пік припадає на 13-14 грудня. Унікальність Гемінід полягає в тому, що джерелом метеорного дощу є не комета, а астероїд.

Він відомий як 3200 Фаетон і був відкритий ще 1985 року. Цей астероїд рухається орбітою, яка доставляє його до Сонця ближче, ніж Меркурій, а потім знову віддаляє за орбіту Марса. Кожної середини грудня матеріал астероїда перетинає орбіту Землі, породжуючи метеорний дощ Гемініди.

Нагадаємо, що у травні цього року українці могли бачити в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі».

Теги: атмосферне явище космос природа

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