У небі над Україною можна побачити космічний феномен (фото)

«Сяйво да Вінчі» в небі над Україною

Просто зараз українці спостерігають унікальне «Сяйво да Вінчі»

Ввечері 21 травня українці можуть бачити в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі». Мережею вже ширяться фотографії цього унікального видовища.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сяйво да Вінчі» в небі над Україною фото: Telegram / «Київ INFO»

Цей феномен вперше пояснив Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті. На честь ученого явище й отримало свою назву.

«Сяйво да Вінчі» в небі над Україною фото: Telegram / «Труха Украина»

Місячне сяйво да Вінчі відбувається, коли лише 5% видимої частини нашого супутника освітлені Сонцем. Із настанням темряви неосвітлена частина місяця починає слабко світитися, що відбувається завдяки так званому сяйву Землі. Під час цього феномена наша планета відбиває сонячне світло, чим і висвітлює Місяць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 23 квітня в небі над Україною можна було спостерігати незвичайну картину: Місяць і Венера практично «поєдналися» одне з одним. Користувачі соцмереж активно ділилися кадрами унікального астрологічного явища.

До слова, незабаром у небі можна буде побачити парад планет, або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет.

Крім того, у ніч проти 7 березня в небі над Києвом можна було спостерігати особливе місячне явище – гало.