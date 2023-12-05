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Окупанти вивезли із заповідника «Асканія-Нова» червонокнижних зебр та коней Пржевальського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вивезли із заповідника «Асканія-Нова» червонокнижних зебр та коней Пржевальського
Усі види є червонокнижними та занесені до Червоного списку зі статусом «зниклий з природи», «на межі зникнення» та «близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення».
фото: Руслан Стрілець/Fаcebook

Натомість до зоопарку «Асканія-Нова» були завезені антилопи канна, яки свійські, верблюди двогорбі та один гуанако

Російські загарбники вивезли із асканійського зоопарку по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Окупанти вчергове зухвало порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій. Ворожі пабліки поширюють інформацію, що окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником «Асканія-Нова», природним біосферним заповідником «Ростовський» та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин «Жива природа степу»», – написав він.

Ці види є червонокнижними та занесені до Червоного списку МСОП зі статусом «зниклий з природи», «на межі зникнення» та «близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення».

Натомість до зоопарку «Асканія-Нова» були завезені антилопи канна, як свійський, верблюди двогорбі та один гуанако.

Стрілець нагадав, що Україна перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини. Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» – це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому.

«Про цю ситуацію вже поінформовані відповідні відомства. Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій. Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської Конвенції, Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES. Цей крок дозволить надати питанню широкого розголосу на міжнародній арені», – додав очільник Міндовкілля. 

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника «Асканія-Нова» та перевозять їх до краснодарського «Сафарі-парк».

Теги: окупанти Україна природа Херсонщина тварини

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