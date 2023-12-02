КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників дорівнюватиме оголошенню війни
Пхеньян готовий відповісти на будь-яке втручання США
Північна Корея розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космос знищенням американських супутників-розвідників.
«Якщо Сполучені Штати спробують втрутитися в права суверенної держави, використовуючи новітні технології як озброєння, ми будемо використовувати наші права згідно з міжнародними та внутрішніми законами, щоб ліквідувати американські розвідувальні супутники», – йдеться у заяві представника міністерства оборони країни, яку поширювали ЗМІ Північної Кореї.
Нагадаємо, 21 листопада Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.
За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.
Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.
Як повідомлялося, адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.
До слова, Сполучені Штати через запуск КНДР розвідувального військового супутника внесли до списку санкцій вісім людей та одну організацію.
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