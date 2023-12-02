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КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників дорівнюватиме оголошенню війни

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників дорівнюватиме оголошенню війни
Північна Корея розглядатиме втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни
фото: Reuters

Пхеньян готовий відповісти на будь-яке втручання США

Північна Корея розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Пхеньян відповість на будь-яке втручання США в космос знищенням американських супутників-розвідників. 

«Якщо Сполучені Штати спробують втрутитися в права суверенної держави, використовуючи новітні технології як озброєння, ми будемо використовувати наші права згідно з міжнародними та внутрішніми законами, щоб ліквідувати американські розвідувальні супутники», – йдеться у заяві представника міністерства оборони країни, яку поширювали ЗМІ Північної Кореї.

Нагадаємо, 21 листопада Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник «Маліген-1» був виведений на орбіту за допомогою ракети «Чолліма-1», запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Як повідомлялося, адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.

До слова, Сполучені Штати через запуск КНДР розвідувального військового супутника внесли до списку санкцій вісім людей та одну організацію.

Теги: США напад космос Північна Корея озброєння

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