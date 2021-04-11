Польща підвела підсумки щеплення 5,5 млн громадян

У сусідній країні вакцинують від коронавірусу препаратами Moderna, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech

Після першої дози вакцини інфікувалося менше 1% людей

Міністр охорони здоровʼя Польщі Адам Недзельський вважає, що проведена в цій країні вакцинація ефективна на 99%. Як повідомив урядовець на своїй сторінці у Twitter, серед вакцинованих людей, які згодом захворіли, більшість отримали позитивний тест в межах 14 днів після першої дози.

За його словами, у групі з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, тобто 0,9%. Він уточнив, що понад половина людей заразилася протягом 14 днів після отримання першої дози вакцини.

«Це простими словами означає, що рівень захисту перевищує 99%», – повідомив Недзельський.

Слід зауважити, що у сусідній країні вакцинують від коронавірусу препаратами Moderna, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech.

Раніше влада Польщі заявила, що ті, хто відмовиться від щеплення вакциною AstraZeneca, тимчасово будуть виключені з системи вакцинації.

Також польський уряд вирішив не купувати китайську вакцину від коронавірусу через жорсткі умови виробників.

До слова, Китай поставив під сумнів ефективність деяких своїх вакцин напередодні пощатку щеплень вакциною Sinovac в Україні.