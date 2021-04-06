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    У Румунії виявили вид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин

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    У Румунії виявили вид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин - У Румунії виявили вид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин
    У Румунії виявили вид коронавірусу, який знижує ефективність вакцин

    Мутація E484K представляє велику стійкість до створених вакцинами антитіл, що знижує ефективність вакцин

    Вчені Університету імені Штефана чел Маре в Румунії виявили вид британського штаму коронавірусу, що знижує ефективність вакцин.

    Про це повідомили в пресслужбі навчального закладу.

    У румунському університеті нагадали, що в лютому Служба громадської охорони здоров'я Англії додала новий вид коронавірусу (лінія B.1.1.7 + E484K, назва VOC202102 / 02) до трьох інших, відомих як британський (B.1.1.7, VOC202012 / 01) південноафриканський (B.1.351, 501Y.V2 15) і бразильський (Р.1, P.1), які викликають занепокоєння.

    «Мутація E484K представляє велику стійкість до створених вакцинами антитіл, що знижує ефективність вакцин», - розповіли вчені.

    Зокрема, цей вид вірусу був виявлений в одній з 91 проби аналізів, взятих у пацієнтів в повітах Сучава, Клуж, Ясси, Тіміш і Боташань. 88 випадків зараження виявилися британським штамом.

    Нагадаємо, у США зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу з подвійною мутацією, який раніше був виявлений в Індії.

    Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

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    Теги: США діти Румунія вакцинація коронавірус
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