Урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт



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За останні тижні урядова армія за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією» Фото: «Анадолу»

Операція отримала назву «Шляхи до перемоги»

Сили Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії почали нову наступальну операцію проти підрозділів «Лівійської національної армії» (ЛНА) маршала Халіфи Хафтара.

Про це у суботу повідомляє «Анадолу».

Зазначається, що операція отримала назву «Шляхи до перемоги». Її мета - звільнення портового міста Сірт за 450 км на схід від Тріполі, району Вішке на південь від Сірта, авіабази Джуфра і прилеглих до неї районів.

Офіційний представник армії УНЗ Мухаммед Кунуну повідомив, що урядові ВПС завдали п'ять авіаударів по позиціях Хафтара в околицях Сірта. Він закликав сили Хафтара скласти зброю і здатися.

За останні тижні армія УНЗ за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією». Сили Хафтара були відкинуті з цілого ряду населених пунктів на заході Лівії.

Напередодні стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.

Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.