Урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт
За останні тижні урядова армія за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією»
Операція отримала назву «Шляхи до перемоги»
Сили Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії почали нову наступальну операцію проти підрозділів «Лівійської національної армії» (ЛНА) маршала Халіфи Хафтара.
Про це у суботу повідомляє «Анадолу».
Зазначається, що операція отримала назву «Шляхи до перемоги». Її мета - звільнення портового міста Сірт за 450 км на схід від Тріполі, району Вішке на південь від Сірта, авіабази Джуфра і прилеглих до неї районів.
Офіційний представник армії УНЗ Мухаммед Кунуну повідомив, що урядові ВПС завдали п'ять авіаударів по позиціях Хафтара в околицях Сірта. Він закликав сили Хафтара скласти зброю і здатися.
За останні тижні армія УНЗ за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією». Сили Хафтара були відкинуті з цілого ряду населених пунктів на заході Лівії.
Напередодні стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.
Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.
Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.