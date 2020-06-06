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    У світі

    Урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт

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    <p>За останні тижні урядова армія за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з &laquo;Лівійською національною армією&raquo;</p> - Урядові сили Лівії почали наступ на місто Сірт

    За останні тижні урядова армія за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією»

    Фото: «Анадолу»

    Операція отримала назву «Шляхи до перемоги»

    Сили Уряду національної згоди (УНЗ) Лівії почали нову наступальну операцію проти підрозділів «Лівійської національної армії» (ЛНА) маршала Халіфи Хафтара.

    Про це у суботу повідомляє «Анадолу».

    Зазначається, що операція отримала назву «Шляхи до перемоги». Її мета - звільнення портового міста Сірт за 450 км на схід від Тріполі, району Вішке на південь від Сірта, авіабази Джуфра і прилеглих до неї районів.

    Офіційний представник армії УНЗ Мухаммед Кунуну повідомив, що урядові ВПС завдали п'ять авіаударів по позиціях Хафтара в околицях Сірта. Він закликав сили Хафтара скласти зброю і здатися.

    За останні тижні армія УНЗ за підтримки Туреччини досягла значних успіхів у боротьбі з «Лівійською національною армією». Сили Хафтара були відкинуті з цілого ряду населених пунктів на заході Лівії.

    Напередодні стало відомо, що армію Хафтара вибили з аеропорту Тріполі, який вона зайняла в минулому році.

    Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

    Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

    Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.
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