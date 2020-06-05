Уряд Лівії повернув контроль над столицею Тріполі



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Лівійські солдати святкують взяття аеропорту Тріполі

Сили противника уряду — генерала Халіфа Гафтара — утримували місто в облозі з квітня 2019 року

Уряд Національної єдності Лівії повернув собі повний контроль над столицею країни Тріполі, відвоювавши міський аеропорт.

Про це повідомляє BBC.

«Лівійський уряд Національної єдності, що підтримується ООН, повернув повний контроль над Тріполі після того, як відвоював столичне летовище»,– йдеться у повідомленні.

Сили противника уряду — генерала Халіфа Гафтара — утримували місто в облозі з квітня 2019 року, але посилена військова підтримка з боку Туреччини допомогла урядовим силам прогнати подалі від столиці підтримувані РФ війська генерала.

Відвоювання міжнародного летовища у Тріполі, яке давно не функціонує, — це найбільша символічна перемога лівійського уряду у цій війні.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

Натомість у МЗС Росії заявили, що лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною.