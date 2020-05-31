Росія різко відреагувала щодо звинувачення у випуску фальшивої валюти для Лівії
Росія стверджує, що в Лівії є два Центробанки, і країною де-факто керують два центри влади
Лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною. Про це у суботу заявило МЗС Росії у відповідь на претензії США, повідомляє Reuters.
«У Лівії є два центральних банки, один в столиці країни Тріполі, а інший в східному лівійському місті Бенгазі, оскільки країною де-факто керують два центри влади», – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.
Російські дипломати зазначають, що компанія «Гознак» направила лівійські банкноти за адресою центрального банку у Тобруці відповідно до умов контракту, підписаного в 2015 році.
«Отже, це не динари є фальшивими, а заяви Америки», – сказали у міністерстві.
В окремій заяві російська компанія повідомила, що вантаж було вилучено митниками на Мальті, коли він прямував до Лівії у вересні 2019 року, «на порушення всіх норм міжнародного права».
Згідно з російським митним даними, паралельно діючий центральний банк у східній частині Лівії активізував поставки нових банкнот з Росії в минулому році, перед і після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар почав військовий наступ, щоб захопити Тріполі.
Дані, отримані Reuters, свідчать, що близько 4,5 мільярда лівійських динарів (більше 3 мільярдів доларів) було відправлено чотирма партіями в період з лютого по червень 2019 року.
Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.