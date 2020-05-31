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    У світі

    Росія різко відреагувала щодо звинувачення у випуску фальшивої валюти для Лівії

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    Лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві - Росія різко відреагувала щодо звинувачення у випуску фальшивої валюти для Лівії
    Лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві

    Росія стверджує, що в Лівії є два Центробанки, і країною де-факто керують два центри влади

    Лівійська валюта на суму понад 1 мільярда доларів, яка була надрукована в Москві і вилучена Мальтою, не є контрафактною. Про це у суботу заявило МЗС Росії у відповідь на претензії США, повідомляє Reuters.

    «У Лівії є два центральних банки, один в столиці країни Тріполі, а інший в східному лівійському місті Бенгазі, оскільки країною де-факто керують два центри влади», – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.

    Російські дипломати зазначають, що компанія «Гознак» направила лівійські банкноти за адресою центрального банку у Тобруці відповідно до умов контракту, підписаного в 2015 році.

    «Отже, це не динари є фальшивими, а заяви Америки», – сказали у міністерстві.

    В окремій заяві російська компанія повідомила, що вантаж було вилучено митниками на Мальті, коли він прямував до Лівії у вересні 2019 року, «на порушення всіх норм міжнародного права».

    Згідно з російським митним даними, паралельно діючий центральний банк у східній частині Лівії активізував поставки нових банкнот з Росії в минулому році, перед і після того, як фельдмаршал Халіфа Хафтар почав військовий наступ, щоб захопити Тріполі.

    Дані, отримані Reuters, свідчать, що близько 4,5 мільярда лівійських динарів (більше 3 мільярдів доларів) було відправлено чотирма партіями в період з лютого по червень 2019 року.

    Лівія фактично розділена на дві частини – схід та захід. У Лівії встановилося двовладдя: з одного боку уряд національної згоди з адміністрацією в Тріполі, з іншого – Палата представників у Тобруці, яка підтримує Халіфу Хафтара.
    Уряд національної згоди в Тріполі підтримують Туреччина, Катар, ще кілька країн у регіоні та ООН, Хафтара – Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Італія, Франція і Росія.

    Нагадаємо, раніше Державний департамент США звинуватив Росію у друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

    Росія банки Лівія
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