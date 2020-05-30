США звинуватили Росію у друкуванні фальшивої валюти на мільярд доларів для Лівії



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Замовником друку виступила якась нелегітимна організація, а не Центральний банк Лівії

Держдеп звинувачує Росію в посиленні економічних проблем Лівії

Уряд Мальти вилучив партію контрафактної лівійської валюти на суму 1,1 мільярда доларів, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Зовнішньополітичне відомство стверджує, що фальшиві динари були надруковані «Держзнаком» – російським підприємством, яке безпосередньо належить уряду і займається, зокрема, виробництвом банкнот, монет і паспортів. Замовником виступила якась нелегітимна організація, а не Центральний банк Лівії.

Держдеп також звинувачує Росію в посиленні економічних проблем Лівії. «Даний інцидент знову наголошує на необхідності припинення Росією своїх шкідливих і дестабілізуючих дій в Лівії», – додали у відомстві.

Росію є однією зі сторін лівійського конфлікту. За даними Вашингтона, Москва надає підтримку Лівійській національній армії фельдмаршала Халіфи Хафтара, відправляючи йому бойову техніку. Двовладдя в країні встановилося після смерті Муаммара Каддафі. Під контролем Хафтара перебуває значна частина території, він робить спроби наступу на міжнародно визнаний Уряд національної згоди, що перебуває в м.Тріполі.

Нагадаємо, російський «Гознак» (підприємство «Держснак») підписав угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари. Загальна номінальна вартість грошей, які надрукує Росія, складе близько 143 мільйонів доларів.

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