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Ув’язнений за хабарі ексмер Владивостока вирушив на війну проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ув’язнений за хабарі ексмер Владивостока вирушив на війну проти України
2022 року суд у Росії визнав ексмера Владивостока винним у хабарництві на загальну суму 38 мільйонів рублів
фото з відкритих джерел

Олег Гуменюк був засуджений до 12 років ув’язнення

Колишній мер Владивостока Олег Гуменюк, засуджений до 12 років позбавлення волі у справі про хабарі, не відбуватиме покарання в колонії і поїде воювати проти України, уклавши контракт з міністерством оборони Росії. Про це пише пропагандистське видання Коммерсантъ, посилаючись на адвоката Олександра Китаєва.

Він не знає, де колишній чиновник зараз. За словами адвоката, він мав з’явитися у військовій частині 22 грудня.

«Наскільки я розумію, спочатку він має пройти підготовку на одному з полігонів», – сказав Китаєв.

Російські Telegram-канали публікують фото схожого на Гуменюка чоловіка у військовій формі в оточенні інших військових.

Ув’язнений за хабарі ексмер Владивостока вирушив на війну проти України фото 1

18 січня 2022 року суд у Росії визнав ексмера Владивостока винним у хабарництві на загальну суму 38 мільйонів рублів і засудив до 16 років і 6 місяців колонії суворого режиму та штрафу розміром 150 мільйонів рублів. Після апеляції покарання зменшили до 12 років позбавлення волі.

Ув’язнених із російських колоній активно вербувала на війну так звана ПВК Вагнера, а потім – міноборони РФ. Диктатор Володимир Путін, оголошуючи про помилування колишніх в’язнів, які брали участь у вторгненні в Україну, казав, що «негативні наслідки мінімальні». Серед тих, кого відправляють воювати, – убивці, людожер, член банди сатаністів.

Нагадаємо, у багатьох регіонах Росії температура впала до -35 °C, при цьому місцева влада наказує навмисно вимикати опалення в колоніях. У Кремлі очікують, що так в'язні охочіше підуть на війну проти України. 

Теги: диктатор ПВК Вагнера помилування Telegram чиновник Міноборони РФ путін Міноборони

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