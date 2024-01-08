«Війна – це період, коли всі біднішають». Заява Гетманцева викликала дискусії в соцмережах

Данило Гетманцев: «Війна – це такий період, коли всі біднішають»

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що під час війни «люди бідніють», а уряд не може «помахом чарівної палички» зробити їх багатшими. На заяву Гетманцева, висловлену в інтерв'ю РБК-Україна, соцмережі відреагували неоднозначно. Зокрема, українці обурені тим, що під час війни люди бідніють, а деякі представники влади натомість стають багатшими, в країні рівень корупції залишається високим.

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«Слухайте, війна в країні, найбільший конфлікт у світі з 1945 року. Під час війни люди бідніють. І немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшим. Війна – це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано», – констатував Гетманцев. Так він прокоментував питання стосовно того, що в країні хоч і підвищили соцвиплати, а купівельна спроможність не збільшилася.

Відповідь народного депутата дала привід для обговорення у соціальних мережах. Зокрема, на своїй Facebook-сторінці керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній написав так: «Але є ньюанси. Банкірів, фінансистів, олігархів та чинуш, які хочуть перекинути витрати на війну на більшість українців, це не стосується».

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Коментарі суспільства були здебільшого такими:

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» Данило Гетманцев розповів, як позбавити шалених прибутків організацій, які пропонують «гроші за п’ять хвилин», що буде далі чи не з єдиним реальним джерелом кредитування – програмою «5-7-9%» та як вибивати мільярди з надто хитрих бізнесменів, що ховаються у хащах грального бізнесу.