У колоніях РФ відключають опалення: Bild розкрив задум Кремя

У російських в'язницях навмисно створюються нестерпні умови, щоб в'язні хутчіше вступали в ряди окупаційної армії

У багатьох регіонах Росії температура впала до -35 °C, при цьому місцева влада наказує навмисно вимикати опалення в колоніях. У Кремлі очікують, що так в'язні охочіше підуть на війну проти України. Про це повідомляє Bild.

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Як зазначає видання, російський диктатор Володимир Путін вирішив використати холоди собі на користь і таким чином поповнити ослаблені війська РФ в Україні.

Засновниця проєкту «Русь Сидяча» Ольга Романова пояснила, що нестерпні умови перебування у в'язницях створюються навмисно, щоб в'язні хутчіше вступали в ряди російської армії та їхали на війну в Україну.

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За її словами, у Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони помирають на фронті: ув'язнені, національні меншини, що живуть у бідних регіонах далеко від Москви, та нові громадяни.

«Поки ці три групи воюють та помирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших. Загалом успіх частин із ув'язнених досить обмежений, що ми можемо бачити й за поточними подіями на фронті. Ув'язнених просто масово посилають на лінію фронту в Україні та приносять там у жертву», – зауважила Романова.

До того ж вона додала, що в російських в'язницях дедалі частіше вербують і жінок-в'язнів. Нині в Україні воюють приблизно 1000 росіянок.

Нагадаємо, що нещодавно в російському Новосибірську через аварію на магістральній мережі теплопостачання без опалення та гарячої води залишилося 237 об'єктів.

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Крім того, у російському Новозавидівську люди скаржаться на те, що їх «вбивають холодом». Вони замерзають у власних будинках, а реакції від місцевої влади немає, хоча звертались із цією проблемою неодноразово. Тож як до останньої інстанції, росіяни вирішили записати відеозвернення до Володимира Путіна із проханням допомогти.

Також повідомлялося, що через сильні морози сотні тисяч жителів центральної Росії зіштовхнулися з масовими відключеннями тепла, проте найважча ситуація – в Підмосков'ї. Спершу влада міст та всієї Московської області мовчала, та згодом запевнила, що на ліквідацію аварії та її наслідків кинули всі сили. Однак судячи з фото та відео очевидців, повернути тепло в будинки швидко не вдається.