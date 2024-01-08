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Війна між Ізраїлем і ХАМАС. Блінкен зробив тривожну заяву щодо безпеки на Близькому Сході

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна між Ізраїлем і ХАМАС. Блінкен зробив тривожну заяву щодо безпеки на Близькому Сході
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена

Державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході. Про це повідомляє The Times of Israel.

Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена.

«Це момент глибокого напруження в регіоні. Це конфлікт, який може легко дати «метастази», викликаючи ще більшу нестабільність і ще більші страждання», – заявив Блінкен на пресконференції в Катарі.

Блінкен полетів з Катару і прямує до ОАЕ, а потім вирушить до Саудівської Аравії, Ізраїлю та Єгипту.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що боротьба проти ХАМАСу не може припинитися, поки не досягнуті три ключові цілі.

Нагаадємо, ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази. 

Як відомо, ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута. 

До слова, наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази. 

Теги: конфлікт Ентоні Блінкен ХАМАС війна армія Ізраїль міністр

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