Війна між Ізраїлем і ХАМАС. Блінкен зробив тривожну заяву щодо безпеки на Близькому Сході

Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена

Державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Блінкен дав зрозуміти, що ситуація в регіоні через війну Ізраїлю з ХАМАСом дуже напружена.

«Це момент глибокого напруження в регіоні. Це конфлікт, який може легко дати «метастази», викликаючи ще більшу нестабільність і ще більші страждання», – заявив Блінкен на пресконференції в Катарі.

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Блінкен полетів з Катару і прямує до ОАЕ, а потім вирушить до Саудівської Аравії, Ізраїлю та Єгипту.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що боротьба проти ХАМАСу не може припинитися, поки не досягнуті три ключові цілі.

Нагаадємо, ізраїльська армія ліквідувала «військову структури» ХАМАСу в північній частині Сектора Гази.

Як відомо, ХАМАС оголосив про заморожування переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Це сталося після загибелі заступника голови угруповання Салеха аль-Арурі під час атаки в Лівані, за яку відповідає Ізраїль.

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Нагадаємо, заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху в передмісті ліванської столиці Бейрута.

До слова, наприкінці грудня 2023 року Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знайшла тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАСу на півночі Сектора Гази.