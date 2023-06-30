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В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі
Пасажирів евакуювали з аеропорту Кишинева
фото з відкритих джерел

Постраждав співробітник прикордонної поліції

У міжнародному аеропорту столиці Молдови Кишинева удень 30 червня сталася стрілянина, яку вчинив один із пасажирів. Ропередньо відомо щонайменше про одного постраждалого прикордонника. Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на поліцію.

«У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію про постріли, що з'явилася в ЗМІ», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, постраждав співробітник прикордонної поліції. Персонал та пасажири евакуйовані з будівлі аеропорту.

Нагадаємо, нещодавно двоє людей загинули та 15 постраждали під час стрілянини в місто Сагіно, штат Мічиган. Вулична вечірка рекламувалася в соцмережах, і перед інцидентом поліція кілька разів намагалася розігнати натовп. Між учасниками вечірки виникла бійка, внаслідок якої пролунали постріли. У відповідь інші люди в натовпі почали стріляти, поранивши декількох людей. Коли люди тікали з місця події, багато хто з них отримали поранення в результаті наїзду автомобілів, що виїжджали.

Теги: Молдова аеропорт стрілянина

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