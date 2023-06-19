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Стрілянина під час вручення повістки: військкомат Одещини прокоментував інцидент

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина під час вручення повістки: військкомат Одещини прокоментував інцидент
Військовим командуванням призначено службове розслідування інциденту
фото ілюстративне

Правоохоронці встановили особи всіх учасників конфлікту

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент зі стріляниною під час вручення повістки у місті Рені Одеської області. Про це стало відомо з офіційної сторінки відомства у Facebook.

У публікації йдеться, що між місцевими жителями та співробітниками одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спалахнув конфлікт, через що один із військкомів відкрив вогонь.

«З метою зупинення групового тиску на військовослужбовців один з них зробив постріл у повітря зі стартового пістолета в громадському місці», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК також заявили, що невдовзі на місце конфлікту прибули правоохоронці. Військовим командуванням призначено службове розслідування інциденту.

Згідно з заявою Головного управління Національної поліції в Одеській області, те, що сталося на ринку, було кваліфіковане як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень.

Повідомляється, що правоохоронці встановили особи всіх учасників конфлікту, а також зібрали речові докази. За фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження.

У поліції також заявили про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Статтею передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у неділю, 18 червня, Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки стріляли у повітря на місцевому ринку. За словами очевидців, інцидент стався під час спроби затримання чоловіка, якого мали намір відправити до ТЦК.

До відома, начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плітус у вівторок, 13 червня, підписав наказ «Про проведення загальної мобілізації».

Нагадаємо, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі сприяло незаконному переправленню чоловіків через кордон. 

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Теги: Одещина мобілізація стрілянина

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