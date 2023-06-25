Двоє загиблих та 15 постраждалих: у США вечірка завершилася стріляниною

Правоохоронці зазначили, що небезпеки для населення немає, розслідування триває

Було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру

Двоє людей загинули та 15 постраждали під час вуличної бійки в місто Сагіно, штат Мічиган. Про це з посиланням на поліцію повідомляє CNN.

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Як відомо, вулична вечірка рекламувалася в соцмережах, і перед інцидентом поліція кілька разів намагалася розігнати натовп.

«Між учасниками вечірки виникла бійка, внаслідок якої пролунали постріли. У відповідь інші люди в натовпі почали стріляти, поранивши декількох людей. Коли люди тікали з місця події, багато хто з них отримали поранення в результаті наїзду автомобілів, що виїжджали», – заявила місцева влада.

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Як зазначається, було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру, підозрюваних наразі не затримано.

«П'ятнадцять людей отримали вогнепальні поранення або стали жертвами наїзду автомобіля. Двоє постраждалих - 19-річний чоловік та 51-річна жінка – загинули», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що небезпеки для населення немає, розслідування триває.