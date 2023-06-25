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Двоє загиблих та 15 постраждалих: у США вечірка завершилася стріляниною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Двоє загиблих та 15 постраждалих: у США вечірка завершилася стріляниною
Правоохоронці зазначили, що небезпеки для населення немає, розслідування триває
фото: CNN

Було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру

Двоє людей загинули та 15 постраждали під час вуличної бійки в місто Сагіно, штат Мічиган. Про це з посиланням на поліцію повідомляє CNN.

Як відомо, вулична вечірка рекламувалася в соцмережах, і перед інцидентом поліція кілька разів намагалася розігнати натовп. 

«Між учасниками вечірки виникла бійка, внаслідок якої пролунали постріли. У відповідь інші люди в натовпі почали стріляти, поранивши декількох людей. Коли люди тікали з місця події, багато хто з них отримали поранення в результаті наїзду автомобілів, що виїжджали», – заявила місцева влада.

Як зазначається, було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру, підозрюваних наразі не затримано.

«П'ятнадцять людей отримали вогнепальні поранення або стали жертвами наїзду автомобіля. Двоє постраждалих - 19-річний чоловік та 51-річна жінка – загинули», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що небезпеки для населення немає, розслідування триває.

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Теги: США бійка

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