Двоє загиблих та 15 постраждалих: у США вечірка завершилася стріляниною
Було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру
Двоє людей загинули та 15 постраждали під час вуличної бійки в місто Сагіно, штат Мічиган. Про це з посиланням на поліцію повідомляє CNN.
Як відомо, вулична вечірка рекламувалася в соцмережах, і перед інцидентом поліція кілька разів намагалася розігнати натовп.
«Між учасниками вечірки виникла бійка, внаслідок якої пролунали постріли. У відповідь інші люди в натовпі почали стріляти, поранивши декількох людей. Коли люди тікали з місця події, багато хто з них отримали поранення в результаті наїзду автомобілів, що виїжджали», – заявила місцева влада.
Як зазначається, було використано щонайменше п'ять одиниць зброї різного калібру, підозрюваних наразі не затримано.
«П'ятнадцять людей отримали вогнепальні поранення або стали жертвами наїзду автомобіля. Двоє постраждалих - 19-річний чоловік та 51-річна жінка – загинули», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що небезпеки для населення немає, розслідування триває.
Коментарі — 0