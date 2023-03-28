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В академії під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В академії під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів
фото ілюстративне

Одночасно трьом курсантам різко стало погано – пішла з рота піна

У Росії загинули троє курсантів у Військовій академії зв'язку під Санкт-Петербургом. Перед смертю в них пішла піна з рота. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що курсанти перебували на навчальній базі Військової академії зв'язку імені Будьонного у місті Сертолово. Військові – Михайло Д., Азамат Р. та Кантемир М. – проходили службу за контрактом і були у звільненні, але ввечері 26 березня повернулися на шикування.

Хлопці лягли спати, а близько 7-ї ранку їм різко стало погано – пішла з рота піна, у всіх спостерігалися ознаки епілептичного нападу. Врятувати курсантів не вдалося. Що спричинило їхню смерть наразі невідомо, у справі розбираються слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Росії загадково помер генерал-майор, якого нещодавно звільнили з посади.

До слова, із 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міністерство оборони РФ розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи.

Теги: росія окупанти курсант смерть

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