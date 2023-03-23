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Після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після поразки в Україні Пригожин переведе «вагнерівців» в Африку – Bloomberg
Постачання боєприпасів найманцям також уповільнилися
фото з відкритих джерел

Найманці Вагнера досі не змогли взяти свою головну ціль – місто Бахмут

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин після низки провалів, готується згорнути діяльність своєї приватної армії в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили співрозмовники агентства, Пригожин вирішив згорнути операції в Україні після того, як російському військовому командуванню вдалося скоротити вербування людей до групи Вагнера та постачання найманцям боєприпасів.

Пригожин, якого російські силовики і політичний істеблішмент розглядають як зростаючу загрозу, бореться з нестачею людей і боєприпасів після того, як йому заборонили вербування з в’язниць – його основного джерела новобранців.

Найманці Вагнера досі не змогли взяти свою головну ціль – місто Бахмут – незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. За словами джерел, тепер Пригожин планує знову зосередити увагу на Африці.

Це зрушення є раптовим поворотом долі для Пригожина, давнього союзника Володимира Путіна, який швидко завоював популярність як «крутий хлопець», альтернативний невиразній російській армії, пише агентство.

Як зазначається у повідомленні, найвище командування зуміло посіяти у Путіна сумніви у хваленій військовій доблесті Вагнера, стверджуючи, що його результати були досягнуті завдяки використанню хвиль відправлених на смерть «тюремних військ», заявили люди, близькі до Кремля та спецслужб.

Після цього Путін втрутився, щоб передати вербування ув’язнених до міністерства оборони РФ, перекривши потік новобранців Вагнеру. Постачання боєприпасів найманцям також уповільнилися.

Також, як зазначає агентство, Кремлю не подобалася незалежність Пригожина.  Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин передислокує свої війська до Африки, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги у майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, чиї найманці зараз активно воюють у Бахмуті, опублікував лист до міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він попросив Шойгу вжити заходів, щоб запобігти відрізанню ПВК «Вагнер» ​​від основних сил ЗС РФ під Бахмутом у зв'язку з контрнаступом ЗСУ, що готується.

Також британська розвідка вказала, яку загрозу несуть завербовані «вагнерівці» російському суспільству.

Теги: розвідка путін незалежність смерть втрати британська розвідка Бахмут ПВК Вагнера

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