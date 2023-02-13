У Росії загадково помер генерал-майор, якого нещодавно звільнили з посади

Макарова знайшли мертвим у його помешканні, він нібито застрелився

У РФ знову сталося загадкове самогубство. У заміському будинку знайдено мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. До січня 2023 року він займався репресіями незгодних з путінським режимом. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що Макарова знайшли мертвим у його помешканні, він нібито застрелився. У приміщенні також була його дружина.

Відомо, що Макаров до січня 2023 року займався репресіями проти незгідних з путінським режимом. Його підозрюють у боротьбі з так званою російською опозицією. Проте на початку року генерала звільнили.

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Раніше повідомлялося, що у Росії загадково помер підполковник, який відповідав за роботу з мобілізованими.

До цього, в Москві помер директор з комунікацій дочірньої компанії РЖД «Цифрова логістика» Павло Пчельников. Його тіло знайшли на балконі власної квартири. За попередньою інформацією правоохоронців, топ-менеджер звів рахунки із життям.

Також за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.