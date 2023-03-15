РФ починає новий набір контрактників, мета – майже пів мільйона осіб

Кремль заперечує плани щодо проведення другої хвилі мобілізації

Із 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міністерство оборони РФ розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи.

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Відразу кілька регіональних ЗМІ публікують загальну цифру контрактників, якими за планами міноборони необхідно поповнити війська - 400 тисяч. Про це пише російська служба Радіо Свобода.

Стверджується, що основна частина роботи ляже на співробітників військових комісаріатів, а зрештою відповідатимуть за виконання плану губернатори.

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За планами міноборони РФ, у Челябінській та Свердловській областях на професійну службу мають надійти по 10 тисяч осіб, у Пермському краї – 9 тисяч.

Повідомляється також, що у вівторок жителям Воронезької області знову почали вручати повістки у військкомати – як це було у вересні минулого року після оголошеної Володимиром Путіним так званої часткової мобілізації. Влада регіону стверджує, що це робиться «виключно для актуалізації даних військового обліку».

Видання «Верстка» пише, що військкомати намагаються компенсувати втрати російської армії у дефіцитних військових спеціальностях, зараз це водії бронемашин та артилеристи.

У свою чергу, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув, як і раніше, плани щодо проведення другої хвилі мобілізації. «У Кремлі немає таких обговорень», – заявив Пєсков.