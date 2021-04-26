  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Албанії на парламентських виборах знову перемагають соціалісти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Парламент в Албанії обирається на чотири роки - В Албанії на парламентських виборах знову перемагають соціалісти
    Парламент в Албанії обирається на чотири роки
    Фото: Reuters

    Від прозорості виборів цього року залежить початок офіційних переговорів про вступ країни до ЄС

    В Албанії 25 квітня відбулися парламентські вибори, на яких, за даними екзит-полу, лідирує Соціалістична партія з 46,9% голосів, перемога якої означає третій прем'єрський строк для нинішнього прем'єра Едді Рами.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на опитування телеканалу Top Channel TV.

    На другому місці Демократична партія з 43,5%, ще одна опозиційна партія «Соціалістичний рух за інтеграцію» отримала 6,9%. Явка на виборах становила 48%.

    «Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми повинні очікувати 48 годин», – заявив голова виборчої комісії Ілірджан Челібаші.

    Як пишуть місцеві видання, нинішні вибори в Албанії важливі не стільки перемогою конкретної політсили, скільки прозорістю їх проведення, оскільки вільні і чесні вибори – головна умова для початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

    А два останні роки більшість опозиційних депутатів не брали участі в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.

    Парламент у Албанії обирається на чотири роки. Він складається з 140 депутатів.

    Теги: ЄС вибори Словаччина Соціалістична партія парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies