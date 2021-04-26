В Албанії на парламентських виборах знову перемагають соціалісти

Парламент в Албанії обирається на чотири роки

Парламент в Албанії обирається на чотири роки

Від прозорості виборів цього року залежить початок офіційних переговорів про вступ країни до ЄС

В Албанії 25 квітня відбулися парламентські вибори, на яких, за даними екзит-полу, лідирує Соціалістична партія з 46,9% голосів, перемога якої означає третій прем'єрський строк для нинішнього прем'єра Едді Рами.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на опитування телеканалу Top Channel TV.

На другому місці Демократична партія з 43,5%, ще одна опозиційна партія «Соціалістичний рух за інтеграцію» отримала 6,9%. Явка на виборах становила 48%.

«Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми повинні очікувати 48 годин», – заявив голова виборчої комісії Ілірджан Челібаші.

Як пишуть місцеві видання, нинішні вибори в Албанії важливі не стільки перемогою конкретної політсили, скільки прозорістю їх проведення, оскільки вільні і чесні вибори – головна умова для початку офіційних переговорів про членство країни в Європейському Союзі.

А два останні роки більшість опозиційних депутатів не брали участі в роботі парламенту, стверджуючи, що вибори 2017 року, на яких перемогли соціалісти, були сфальсифіковані.

Парламент у Албанії обирається на чотири роки. Він складається з 140 депутатів.