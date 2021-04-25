У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до липня
Виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі
«Ми впевнені, що зможемо виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети щодо колективного імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня», – сказав він.
Також він зазначив, що у другому кварталі очікується постача понад 400 мільйонів доз.
«Держави-члени мають бути готові прискорити вакцинацію», – заявив він.
За словами Бретона, виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі, і до кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз за наявності більшої кількості виробничих ліній.
Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.
Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.
Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.