У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до липня

Виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі

Європейський Союз зможе виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети з імунізації дорослого населення до середини липня. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС, який також є відповідальним за вакцини проти коронавірусу, Тьєррі Бретон, повідомляє агентство Reuters.

«Ми впевнені, що зможемо виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети щодо колективного імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня», – сказав він.

Також він зазначив, що у другому кварталі очікується постача понад 400 мільйонів доз.

«Держави-члени мають бути готові прискорити вакцинацію», – заявив він.

За словами Бретона, виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі, і до кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз за наявності більшої кількості виробничих ліній.

Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

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