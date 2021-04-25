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    У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до липня

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    У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до середини липня - У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до липня
    У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до середини липня

    Виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі

    Європейський Союз зможе виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети з імунізації дорослого населення до середини липня. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС, який також є відповідальним за вакцини проти коронавірусу, Тьєррі Бретон, повідомляє агентство Reuters.

    «Ми впевнені, що зможемо виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети щодо колективного імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня», – сказав він.

    Також він зазначив, що у другому кварталі очікується постача понад 400 мільйонів доз.

    «Держави-члени мають бути готові прискорити вакцинацію», – заявив він.

    За словами Бретона, виробництво вакцин в Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі, і до кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз за наявності більшої кількості виробничих ліній.

    Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

    Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

    Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

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    Теги: ЄС Єврокомісар щеплення вакцинація населення коронавірус
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