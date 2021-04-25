«Зелені» стали найпопулярнішою партією в Німеччині

За даними опитувань, християнські демократи значно втратили в підтримці

Якби вибори до Бундестагу відбувалися цими вихідними, перемогу на них отримала б партія «Зелених» з 28% голосів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на опитування дослідницького інституту Kantar, проведене для газети Bild.

За ХДС/ХСС висловилися тільки 27% респондентів. Соціал-демократи отримали б 13% голосів.

Раніше на цьому тижні повідомлялося, що, згідно з результатами опитування, проведеного дослідницьким інститутом Forsa для телепрограми RTL/ntv-Trendbarometer, після оголошення кандидатом у канцлери від партійного союзу ХДС/ХСС Арміна Лашета «Зелені» вийшли за популярністю в ФРН на перше місце.

Якщо до вівторка за ХДС/ХСС були готові голосувати 26-30% виборців, то тепер таких громадян лише 21%. До того ж, «Зелені» піднялися на п'ять процентних пунктів до 28%, уперше вийшовши на перше місце.

Друга традиційна велика Соціал-демократична партія Німеччини теж втратила відсотки підтримки, зараз за неї готові голосувати 13%. Підтримка правої «Альтернативи для Німеччини» не змінилася, її політику вважають правильною 11% респондентів.

Вибори в бундестаг відбудуться 26 вересня 2021 року.

Німецькі «Зелені» на цьому тижні визначили свого кандидата в канцлери. Ним стане керівник партії, 40-річна Анналена Бербок. Партійний союз канцлера ФРН Ангели Меркель ХДС/ХСС також визначився з кандидатом у канцлери, ним стане регіональний політик Лашет.

Раніше повідомлялося, що кандидат на посаду канцлера ФРН Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених», вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.