  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Зелені» стали найпопулярнішою партією в Німеччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вибори до Бундестагу відбудуться наприкінці вересня - «Зелені» стали найпопулярнішою партією в Німеччині
    Вибори до Бундестагу відбудуться наприкінці вересня
    Фото з відкритих джерел

    За даними опитувань, християнські демократи значно втратили в підтримці

    Якби вибори до Бундестагу відбувалися цими вихідними, перемогу на них отримала б партія «Зелених» з 28% голосів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на опитування дослідницького інституту Kantar, проведене для газети Bild.

    За ХДС/ХСС висловилися тільки 27% респондентів. Соціал-демократи отримали б 13% голосів.

    Раніше на цьому тижні повідомлялося, що, згідно з результатами опитування, проведеного дослідницьким інститутом Forsa для телепрограми RTL/ntv-Trendbarometer, після оголошення кандидатом у канцлери від партійного союзу ХДС/ХСС Арміна Лашета «Зелені» вийшли за популярністю в ФРН на перше місце.

    Якщо до вівторка за ХДС/ХСС були готові голосувати 26-30% виборців, то тепер таких громадян лише 21%. До того ж, «Зелені» піднялися на п'ять процентних пунктів до 28%, уперше вийшовши на перше місце.

    Друга традиційна велика Соціал-демократична партія Німеччини теж втратила відсотки підтримки, зараз за неї готові голосувати 13%. Підтримка правої «Альтернативи для Німеччини» не змінилася, її політику вважають правильною 11% респондентів.

    Вибори в бундестаг відбудуться 26 вересня 2021 року.

    Німецькі «Зелені» на цьому тижні визначили свого кандидата в канцлери. Ним стане керівник партії, 40-річна Анналена Бербок. Партійний союз канцлера ФРН Ангели Меркель ХДС/ХСС також визначився з кандидатом у канцлери, ним стане регіональний політик Лашет.

    Раніше повідомлялося, що кандидат на посаду канцлера ФРН Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених», вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.

    Читайте також:

    Теги: Німеччина НАТО вибори Бундестаг партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies