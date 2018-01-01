В Албанії тисячі людей протестували проти політики уряду

Протестуючі зажадали відставки глави уряду Албанії Еді Рами

Тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту в Тирані проти дій кабінету прем'єр-міністра Еді Рами. Протестуючі звинувачують соціалістичний уряд в корупції і в тому, що він недостатньо бореться з наркоторгівлею. Голова Демократичної партії Албанії Люльзім Баша в своїй промові на акції зажадав відставки Рами і проведення в країні нових виборів.



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Фото: top-channel.tv Протести в Тирані

Протестуючі зажадали відставки глави уряду Албанії Еді Рами

Тисячі людей вийшли 27 січня на акцію протесту в Тирані проти дій кабінету прем'єр-міністра Еді Рами. Протестуючі звинувачують соціалістичний уряд в корупції і в тому, що він недостатньо бореться з наркоторгівлею.

Голова Демократичної партії Албанії Люльзім Баша в своїй промові на акції зажадав відставки Рами і проведення в країні нових виборів. «Рама перетворив Албанію в батьківщину організованої злочинності і наркотиків», - заявив Баша.

За оцінками журналістів, на демонстрацію вийшли більше десяти тисяч чоловік. Організатори протесту заявляють про 300 тисяч мітингувальників, поліція жодних даних із цього приводу не дає. За порядком на акції стежили близько 1,5 тисячі поліцейських, повідомляє AFP.

Албанська соціалістична партія перемогла на виборах в червні 2017 року, Демократична партія зі значним відривом зайняла друге місце.

Албанія - одна з найбідніших держав Європи. Середній дохід її жителів - близько 350 євро на місяць. Чисельність населення країни становить 2,9 млн осіб, ще 1,2 млн албанців проживають за кордоном.

Джерело: Deutsche Welle