В Алжирі люди вимагають відставки президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори

Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані

В Алжирі тривають масові протести проти президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що мали відбутися 18 квітня і вимагають відставки президента. Про це повідомляє з посиланням на DW.

Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані.

Нагадаємо, президент оголосив про відтермінування виборів і відмову балотуватися на новий термін. Проте учасники маніфестів розцінюють таке рішення голови держави, як маневр, щоб продовжити президентство.

Нагадаємо, 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

Нагадаємо, президент Алжиру вирішив не йти на вибори вп’яте. У зв'язку з рішенням президента в Алжирі відклали проведення президентських виборів.

Як повідомлялося, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.