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    У світі

    В Алжирі люди вимагають відставки президента

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    Люди не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори - В Алжирі люди вимагають відставки президента
    Люди не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори

    Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані

    В Алжирі тривають масові протести проти президента Абдельазіза Бутефліки. У вівторок, 12 березня, тисячі людей знову вийшли на вулиці. Вони не згодні з рішенням Бутефліки відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що мали відбутися 18 квітня і вимагають відставки президента. Про це повідомляє з посиланням на DW.

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    Протестні акції тривають у столиці країни - місті Алжир, а також у містах Скікда, Бордж-Бу-Аррерідж, Беджая й Орані.

    Нагадаємо, президент оголосив про відтермінування виборів і відмову балотуватися на новий термін. Проте учасники маніфестів розцінюють таке рішення голови держави, як маневр, щоб продовжити президентство.

    Нагадаємо, 3 березня Конституційна рада прийняла документи Бутефліки для реєстрації його кандидатом на президентських виборах, які раніше були заплановані на 18 квітня. При цьому ще в 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по п’ять років, зняте на користь Бутефліки в 2008 році. Ця поправка робить продовження мандата Бутефліки неконституційним в принципі.

    Нагадаємо, президент Алжиру вирішив не йти на вибори вп’яте. У зв'язку з рішенням президента в Алжирі відклали проведення президентських виборів.

    Як повідомлялося, раніше у Франції проти президента Алжиру вийшли на мітинг понад 10 тисяч осіб.

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