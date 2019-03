В Алжирі знову відбуваються масові антипрезидентські протести



Десятки тисяч алжирців беруть участь у протестах проти планів президента Бутефліки знову балотуватися на посаду

Масові антиурядові протести з новою силою відновилися у неділю, 3 березня, в Алжирі. У столиці країни Алжирі та в інших містах на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників. За словами іноземних дипломатів, у столиці в акціях беруть участь до 70 тисяч людей, інформує агенція Reuters. Головна вимога невдоволених громадян - відмова чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки від планів балотуватися на п'ятий президентський термін.

Протести у Алжирі тривають понад тиждень. Масові акції пройшли, зокрема, у п'ятницю, 1 березня, коли на вулиці алжирських міст також вийшли десятки тисяч осіб. Тоді між демонстрантамии та правоохоронцями виникли сутички, внаслідок чого понад 180 осіб були травмовані, а один протестувальник помер від серцевого нападу.

До подальших акцій протесту громадян закликають представники опозиції, яка є розколотою та не надто впливовою в Алжирі, а також громадські організації. Окрім столиці Алжиру, у неділю масові протести відбуваються у містах Аннаба, Гельма, Оран та Тіарет, зазначає агенція dpa. В місті Алжирі проти групи студентів поліцією було застосовано водомети та сльозогінний газ.

Попри протести, Бутефліка 3 березня все ж подав до Конституційної ради країни необхідні документи для участі в президентських виборах, повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал Ennahar TV. Цього дня спливає термін подання документів кандидатами в президенти.

Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною. Критики Бутефліки закидають йому, що він є маріонеткою військових, сімейних кланів та впливових представників великого бізнесу.

Джерело: Deutsche Welle