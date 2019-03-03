В Алжирі знову відбуваються масові антипрезидентські протести
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Розсилка
Десятки тисяч алжирців беруть участь у протестах проти планів президента Бутефліки знову балотуватися на посаду
Масові антиурядові протести з новою силою відновилися у неділю, 3 березня, в Алжирі. У столиці країни Алжирі та в інших містах на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників. За словами іноземних дипломатів, у столиці в акціях беруть участь до 70 тисяч людей, інформує агенція Reuters. Головна вимога невдоволених громадян - відмова чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки від планів балотуватися на п'ятий президентський термін.
Протести у Алжирі тривають понад тиждень. Масові акції пройшли, зокрема, у п'ятницю, 1 березня, коли на вулиці алжирських міст також вийшли десятки тисяч осіб. Тоді між демонстрантамии та правоохоронцями виникли сутички, внаслідок чого понад 180 осіб були травмовані, а один протестувальник помер від серцевого нападу.
До подальших акцій протесту громадян закликають представники опозиції, яка є розколотою та не надто впливовою в Алжирі, а також громадські організації. Окрім столиці Алжиру, у неділю масові протести відбуваються у містах Аннаба, Гельма, Оран та Тіарет, зазначає агенція dpa. В місті Алжирі проти групи студентів поліцією було застосовано водомети та сльозогінний газ.
once again we have proved that we are here and we will be always here whenever our country needs us #algerie #dz #algeria #blida #لا_للعهدة_الخامسة #حراك_الطلبة #حراك_3_مارس #سلمية pic.twitter.com/9BfcHJ5AKR— AbdełaTif Mķ (@abdelatif_mk) March 3, 2019
هنا الجزائر ،هنا صوت الطلبة ، صوت المستقبل— AbdełaTif Mķ (@abdelatif_mk) March 3, 2019
this is the voice of algeria, the voice of the students , the voice of the future #algerie #dz #algeria #لا_للعهدة_الخامسة #حراك_الطلبة #حراك_3_مارس pic.twitter.com/nzjs0QpXww
The largest since the Arab Spring!— The Wolf Report (@thewolfreports) March 3, 2019
Thousands in #Algeria took to the streets to protest against the self-perpetuating President Abdelaziz Bouteflika, who will run for a fifth term. pic.twitter.com/aYShU7YvnS
Live from Law university ..More protests in Algiers today #Algeria #Algerie pic.twitter.com/Iqg6FUn1Mp— Walid Bylka (@bylka613_) March 3, 2019
#لا_للعهدة_الخامسة #NoToThe5thMandate#NonAu5emeMandat#Algeria pic.twitter.com/LRBWvKxSHo— Hind. (@Curly_Cat94) March 3, 2019
Попри протести, Бутефліка 3 березня все ж подав до Конституційної ради країни необхідні документи для участі в президентських виборах, повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал Ennahar TV. Цього дня спливає термін подання документів кандидатами в президенти.
Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною. Критики Бутефліки закидають йому, що він є маріонеткою військових, сімейних кланів та впливових представників великого бізнесу.
Джерело: Deutsche Welle