  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В авіакатастрофі у Мілані загинув мільярдер

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дан&nbsp;Петреску загинув разом зі своєю дружиною і сином - В авіакатастрофі у Мілані загинув мільярдер
    Дан Петреску загинув разом зі своєю дружиною і сином
    фото: awsforwp.com

    Пілотом був румунський мільярдер

    Пілотом літака, який врізався в порожню будівлю на околиці Мілану в неділю, в результаті чого загинули всі вісім осіб на борту, був мільярдер з Румунії Дан Петреску. Про це повідомляє румунський портал Digi24.

    Літак Pilatus PC-12, зареєстрований у Румунії, прибув до Мілана 30 вересня.

    У неділю, у 14.04, літак з вісьмома людьми на борту вилетів з аеропорту Лінате, але відразу після зльоту пілот відчув труднощі з керуванням, як видно з бортових реєстраторів.

    Всього через три хвилини після зльоту він раптово втратив понад 80 метрів висоти.

    Авіакатастрофа сталась у Мілані 3 жовтня
    Авіакатастрофа сталась у Мілані 3 жовтня

    О 14.07 був зафіксований останній сигнал літака. Є свідки, які стверджують, що літак був охоплений полум'ям ще до того, як він розбився.

    Всього в авіакатастрофі загинули 8 людей, у тому числі дитина.

    Румунське міністерство закордонних справ повідомило, що серед загиблих у авіакатастрофі в Сан-Донато Міланезе (Мілан) були двоє громадян Румунії, які мають подвійне громадянство. Офіційні джерела повідомили Digi24., що це дружина мільярдера Дана Петреску та його син.

    За даними преси, Дан Петреску є власником багатства близько €3 млрд, заробленого переважно з нерухомості.

    Петреску залишив Румунію за часів комуністичного режиму та повернувся до країни з Німеччини одразу після 1989 року, коли розпочав ділове партнерство з Іоном Сіріаком. Він мав німецьке громадянство.

    Теги: Румунія Італія літак дружина громадянство Дан Петреску
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В авіакатастрофі у Мілані загинув мільярдер