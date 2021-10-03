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    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)

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    На місці катастрофи працювали екстрені служби - На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На місці катастрофи працювали екстрені служби
    Фото: rainews.it

    На його борту перебували восьмеро людей – пілот та семеро пасажирів

    На півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували восьмеро людей – пілот та семеро пасажирів, серед них одна дитина. У результаті катастрофи усі загинули. Про це повідомляє RaiNews24.

    Інцидент стався в місті Сан-Донато-Міланезе. Літак вилетів з аеропорту Лінате, що у Мілані, і прямував на Сардинію.

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    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)
    Фото: rainews.it

    За попередньою інформацією, пілот був громадянином Німеччини.

    Літак впав на будівлю, яку ремонтували. Споруда та автомобілі поруч загорілися. На місці події працюють екстрені служби, триває ідентифікація тіл.

    Раніше легкомоторний літак Cessna, який летів з Південної Америки з 275 кілограмами кокаїну на борту, розбився після переслідування штурмовиками повітряних сил Домінікани. Літак здійснив жорстку посадку на півдні республіки, в Ов'єдо, на місці аварії було виявлено 275 кілограмових пакетів з кокаїном.

    Теги: авіакатастрофа Італія літак
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    На півночі Італії упав літак, є жертви (фото)