У Канаді розбився літак із банером «Ти вийдеш за мене?»

Канадська рада з безпеки на транспорті з'ясовує причини аварії

У канадському Монреалі, неподалік місця проведення музичного фестивалю Osheaga Get Together, зазнав катастрофи літак Cessna 172 з банером «Ти вийдеш за мене?». Внаслідок аварії загинула людина, ще одна постраждала. Як повідомляє місцевий телеканал CTV News, літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Сен-Матьє-де-Лапрері.

«Одна людина, на жаль, померла, а інша доправлена в лікарню», – поінформувала речниця поліції Вероніка Комтуа.

1 dead, another injured in plane crash near Montreal's Île Sainte-Hélène, police say

https://t.co/bT9IRCny0j — News SummedUp Canada (@summedupcanada) October 3, 2021

Канадська рада з безпеки на транспорті з'ясовує причини аварії. Мер Монреаля Валері Плант висловила співчуття рідним загиблого, зазначивши, що вона та її команда «стежать за розвитком подій після аварії».

Зазначається, що літак належить компанії Publicite Aerogram, яка займається повітряною рекламою. За даними телеканалу, у 2006 році цей літак вже здійснював аварійну посадку.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували восьмеро людей – пілот та семеро пасажирів, серед них одна дитина. У результаті катастрофи усі загинули.

Раніше легкомоторний літак Cessna, який летів з Південної Америки з 275 кілограмами кокаїну на борту, розбився після переслідування штурмовиками повітряних сил Домінікани. Літак здійснив жорстку посадку на півдні республіки, в Ов'єдо, на місці аварії було виявлено 275 кілограмових пакетів з кокаїном.