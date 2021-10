У Канаді розбився літак із банером «Ти вийдеш за мене?»

У канадському Монреалі, неподалік місця проведення музичного фестивалю Osheaga Get Together, зазнав катастрофи літак Cessna 172 з банером «Ти вийдеш за мене?». Внаслідок аварії загинула людина, ще одна постраждала. Як повідомляє місцевий телеканал CTV News, літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Сен-Матьє-де-Лапрері.

«Одна людина, на жаль, померла, а інша доправлена в лікарню», – поінформувала речниця поліції Вероніка Комтуа.

1 dead, another injured in plane crash near Montreal's Île Sainte-Hélène, police say

