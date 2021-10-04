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    У США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео)

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    На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу - У США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео)
    На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу
    Скріншот із відео

    В аеропорту «Атлантик-сіті» птах спричинив пожежу в літаку

    У США пасажирів рейсу 3044 авіакомпанії Spirit Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Атлантик-Сіті, довелося евакуювати через пожежу. Spirit A320 мав прямувати у Форт-Лодердейл, штат Флорида, проте загорівся на зльоті, повідомляє 6 ABC.

    За даними компанії, у двигун літака потрапив великий птах. Попри загоряння, пілоту вдалося безпечно зупинити літак.

    На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу. Всіх евакуювали. Двоє людей отримали легкі травми.

    У Spirit Airlines пообіцяли пасажирам повністю повернути вартість квитків, надати сертифікат на майбутні польоти, а також можливість продовжити політ іншим літаком.

    Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі написав на своїй сторінці в Twitter: «Всі пасажири і члени екіпажу благополучно евакуйовані з літака. Повідомлень про серйозні поранення не надходило. Аеропорт знову відкритий».

    Нагадаємо, на півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували восьмеро людей – пілот та семеро пасажирів, серед них одна дитина. У результаті катастрофи усі загинули.

    Також раніше стало відомо, що відомий аеропорт «Схіпгол» у Нідерландах, який є одним із найбільш завантажених у світі, у межах експерименту взяв на роботу 20 поросят. Тварини мають захищати літаки від зіткнення з гусками.

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    Теги: США літак аеропорт Флорида
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    У США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео)