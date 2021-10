У США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео)

У США пасажирів рейсу 3044 авіакомпанії Spirit Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Атлантик-Сіті, довелося евакуювати через пожежу. Spirit A320 мав прямувати у Форт-Лодердейл, штат Флорида, проте загорівся на зльоті, повідомляє 6 ABC.

За даними компанії, у двигун літака потрапив великий птах. Попри загоряння, пілоту вдалося безпечно зупинити літак.

На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу. Всіх евакуювали. Двоє людей отримали легкі травми.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG