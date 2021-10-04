У США через птаха під час зльоту загорівся літак (відео)

На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу

В аеропорту «Атлантик-сіті» птах спричинив пожежу в літаку

У США пасажирів рейсу 3044 авіакомпанії Spirit Airlines, що вилітав з міжнародного аеропорту Атлантик-Сіті, довелося евакуювати через пожежу. Spirit A320 мав прямувати у Форт-Лодердейл, штат Флорида, проте загорівся на зльоті, повідомляє 6 ABC.

За даними компанії, у двигун літака потрапив великий птах. Попри загоряння, пілоту вдалося безпечно зупинити літак.

На борту перебували 102 пасажири та сім членів екіпажу. Всіх евакуювали. Двоє людей отримали легкі травми.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeR pic.twitter.com/gJLkajU5KG — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021

У Spirit Airlines пообіцяли пасажирам повністю повернути вартість квитків, надати сертифікат на майбутні польоти, а також можливість продовжити політ іншим літаком.

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі написав на своїй сторінці в Twitter: «Всі пасажири і члени екіпажу благополучно евакуйовані з літака. Повідомлень про серйозні поранення не надходило. Аеропорт знову відкритий».

Нагадаємо, на півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували восьмеро людей – пілот та семеро пасажирів, серед них одна дитина. У результаті катастрофи усі загинули.

Також раніше стало відомо, що відомий аеропорт «Схіпгол» у Нідерландах, який є одним із найбільш завантажених у світі, у межах експерименту взяв на роботу 20 поросят. Тварини мають захищати літаки від зіткнення з гусками.

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