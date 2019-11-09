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    У світі

    В Австралії вирують небувалі лісові пожежі. Двоє людей загинули, семеро зникли безвісти

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    В Австралії вирують небувалі лісові пожежі. Двоє людей загинули, семеро зникли безвісти

    Для боротьби з пожежами було активізовано близько тисячі пожежників

    У результаті безпрецедентних лісових пожеж в Австралії загинули 2 людини, ще 7 вважаються такими, що пропали безвісти.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Щонайменше двоє людей загинули і семеро пропали безвісти в безпрецедентних лісових пожежах в Австралії», – йдеться в повідомленні.

    Місцеві чиновники підтвердили, що більш як 150 будинків у Новому Південному Уельсі згоріли. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а мости, школи і лінії електропередач – зруйновані.

    Очільник Нового Південного Уельсу Гледіс Бережиклян занепокоєна тим, що кількість жертв може зростати протягом дня.

    Для боротьби з пожежами було активізовано близько тисячі пожежників, з повітря їм допомагають вертольоти з водяними гарматами.

    пожежа Австралія повітря
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