В Австралії вирують небувалі лісові пожежі. Двоє людей загинули, семеро зникли безвісти



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Для боротьби з пожежами було активізовано близько тисячі пожежників

У результаті безпрецедентних лісових пожеж в Австралії загинули 2 людини, ще 7 вважаються такими, що пропали безвісти.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше двоє людей загинули і семеро пропали безвісти в безпрецедентних лісових пожежах в Австралії», – йдеться в повідомленні.

Місцеві чиновники підтвердили, що більш як 150 будинків у Новому Південному Уельсі згоріли. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки, а мости, школи і лінії електропередач – зруйновані.

Очільник Нового Південного Уельсу Гледіс Бережиклян занепокоєна тим, що кількість жертв може зростати протягом дня.

Для боротьби з пожежами було активізовано близько тисячі пожежників, з повітря їм допомагають вертольоти з водяними гарматами.