У Києві на зупинці загорівся тролейбус (фото)



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Пожежа у тролейбусі сталася на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської Фото: ДСНС

Водій самостійно ліквідував займання

У п’ятницю, 8 листопада, о 08:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Як виявилося, у тролейбусі сталося коротке замкнення у моторному відсіку з послідуючим горінням.

Тролейбус у цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, всередині перебували пасажири. Водій транспортного засобу зробив оголошення, аби пасажири вийшли із салону та самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника.

Жертв та постраждалих немає.