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    Новини

    У Києві на зупинці загорівся тролейбус (фото)

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    Пожежа у тролейбусі сталася на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської - У Києві на зупинці загорівся тролейбус (фото)
    Пожежа у тролейбусі сталася на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської
    Фото: ДСНС

    Водій самостійно ліквідував займання

    У п’ятницю, 8 листопада, о 08:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Як виявилося, у тролейбусі сталося коротке замкнення у моторному відсіку з послідуючим горінням.

    Тролейбус у цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, всередині перебували пасажири. Водій транспортного засобу зробив оголошення, аби пасажири вийшли із салону та самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника.

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    У Києві на зупинці загорівся тролейбус (фото)
    У Києві на зупинці загорівся тролейбус (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ громадський транспорт ДСНС рятувальники
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