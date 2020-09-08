В Австрії понад 100 людей випадково отримали гроші з США на подолання наслідків коронавірусу



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Керівники австрійських банків повідомили, що чеки, ймовірно, були відправлені за кордон помилково

США почали розсилати подібні чеки платникам податків навесні, щоб пом'якшити економічні наслідки пандемії

В Австрії сотні громадян отримали чеки з США на суму не менше $1200, призначені для допомоги американцям, які постраждали від пандемії коронавірусу. Про це повідомляє ORF.

Зазначається, що серед тих, хто отримав гроші був 73-річний пенсіонер Манфред Барнрайтер з Лінца, який сказав, що, виявив у своїй пошті чек з позначкою «виплата з ліквідації економічного впливу президентом Дональдом Трампом».

«Чоловік спочатку подумав, що це шахрайство, але йому стало цікаво і він відніс чек у банк, де перевірка підтвердила, що чек справді надійшов від уряду США. США почали розсилати подібні чеки платникам податків навесні, щоб пом'якшити економічні наслідки пандемії», – йдеться у повідомленні.

Барнрайтер сказав, що, не знає, чому отримав, але припустив, що через те, що він працював в Нью-Джерсі офіціантом кілька років в 1960-і роки і в результаті отримує невелику пенсію з США.

Однак, його дружина також отримала такий чек, хоча ніколи не виїжджала в США. Виплати в США були обмежені сумою 1200 доларів на людину, але 2400 доларами на пару, якщо їх остання податкова декларація показувала, що вони спільно заробили менше 150 000 доларів на рік.

Керівники австрійських банків повідомили, що чеки, ймовірно, були відправлені за кордон помилково. Герхард Мейсл, керівник відділу якості даних і оцифрування банку Sparkasse у Верхній Австрії, повідомив, що деякі одержувачі в якийсь момент були платниками податків США, а інші, в тому числі деякі колишні помічниці по господарству, певний час жили в США.

Пол Кайзер, глава філії банку Raiffeisen в Лінці, сказав, що несподівані виплати, ймовірно, були викликані адміністративною помилкою, зазначивши, що США також випадково відправили чеки померлим громадянам.

Кайзер сказав, що цілком можливо, хоча і малоймовірно, що США захочуть повернути гроші.