«В Україні американська вакцина від Covid-19 вбила п’ятьох людей»: суд оштрафував жінку за фейк



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З початком епідемії на коронавірус в Україні в соціальних мережах почали масово поширювати всілякі фейки

Порушниця поширила недостовірну інформацію, яку озвучив так званий представник прессслужби народної міліції «ЛНР»

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав винною жінку, яка поширила неправдиві чутки у соціальній мережі і оштрафував на 170 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 вересня.

20 липня жінка на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook поширила публікацію під назвою «В Україні американська вакцина від Covid-19 вбила п’ятьох людей».

У судовому засіданні вона повністю визнала вину, розкаялась у вчиненому. Додала, що поширила зазначену інформацію, не надавши належної оцінки її змісту. Просила її суворо не карати, враховуючи те, що вона вперше притягується до адміністративної відповідальності.

Що цікаво: недостовірну інформацію про американську вакцину озвучив так званий представник пресслужби народної міліції «ЛНР» Олександр Мазейкин. Більше того представник територистичної організації стверджував, що для випробування вакцини в Харківській області вірусологами з США були затверджені 15 кандидатів, в тому числі 10 бійців ВСУ, хворих коронавірус.

Крім штрафу, порушниця заплатить 420,4 грн судового збору.

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