США зібралися нанести Китаю новий удар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причина – передбачуване порушення прав людини

Адміністрація Дональда Трампа зараз думає над забороною на імпорт бавовняної продукції з північного заходу Китаю

Влада США готова піти на крок, який завдасть Китаю черговий удар в торговельній війні. Про це повідомляє The New York Times.

«Джерело видання кажуть про те, що під заборону підпадуть вироби з бавовни, імпортовані в США виключно з Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) або з Китаю в цілому. За іншою інформацією, обмеження можуть також торкнутися зарубіжних виробників одягу, які використовують продукцію з Китаю. Синьцзян є основним джерелом бавовни, текстилю, нафтохімії та інших товарів, які використовуються на китайських фабриках. Вироблену там бавовну використовують багато найбільших виробників одягу», – йдеться в повідомленні.

СУАР населений переважно уйгурами, які в основному славлять іслам. В цілому США планують називати репресії проти нацменшини в Китаї словом «геноцид». Розглядається також варіант, що у Вашингтоні можуть звинуватити Пекін в злочинах проти людяності або етнічних чистках.