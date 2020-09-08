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    США зібралися нанести Китаю новий удар

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    <p>Причина&nbsp;&ndash;&nbsp;передбачуване порушення прав людини</p> - США зібралися нанести Китаю новий удар

    Причина – передбачуване порушення прав людини

    Адміністрація Дональда Трампа зараз думає над забороною на імпорт бавовняної продукції з північного заходу Китаю

    Влада США готова піти на крок, який завдасть Китаю черговий удар в торговельній війні. Про це повідомляє The New York Times.

    «Джерело видання кажуть про те, що під заборону підпадуть вироби з бавовни, імпортовані в США виключно з Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР) або з Китаю в цілому. За іншою інформацією, обмеження можуть також торкнутися зарубіжних виробників одягу, які використовують продукцію з Китаю. Синьцзян є основним джерелом бавовни, текстилю, нафтохімії та інших товарів, які використовуються на китайських фабриках. Вироблену там бавовну використовують багато найбільших виробників одягу», – йдеться в повідомленні.

    СУАР населений переважно уйгурами, які в основному славлять іслам. В цілому США планують називати репресії проти нацменшини в Китаї словом «геноцид». Розглядається також варіант, що у Вашингтоні можуть звинуватити Пекін в злочинах проти людяності або етнічних чистках.

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    США геноцид Китай імпорт влада
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