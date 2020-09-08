Ціни на нафту продовжують знижуватися після закінчення літнього сезону в США
День праці в США також знаменує собою закінчення пікового сезону водіння в США, може понизити попит на паливо
Ціни на нафту знижуються у вівторок, 8 вересня, на тлі побоювань, що можливе збільшення числа випадків COVID-19 після довгих вихідних може понизити попит на паливо. Про це повідомляє агентство Reuters.
Нафта марки Brent подешевшала на 0,81% до 41,67 доларів за барель, до 11:00 за київським часом. Ціна на нафту марки WTI впала на 2,62%, до 38,73 доларів за барель.
Ціни на Brent знизилися в понеділок після того, як державна нафтовидобувна компанія Saudi Aramco знизила офіційні відпускні ціни на нафту марки Arab Light з поставкою в жовтні для покупців зі всіх регіонів. Для азіатського регіону, найбільшого ринку компанії, ціна була знижена на 1,40 доларів за барель
«Поєднання з виходом з річного пікового сезону водіння в США, який є сезонним фактором, перемкнуло увагу ринку на те, чи достатньо відновлюється попит – і очевидно, в цьому є деякі сумніви, як показало рішення Aramco про ціни», - сказав Лахлан Шо, керівник відділу досліджень ринку сировинних товарів в National Australia Bank
Він також додав, що на ринки також чинить тиск майбутній сезон технічного обслуговування американських НПЗ, який може знизити попит на нафту на 1,5-2 мільйона барелів на добу.
Нагадаємо, що нафта дешевшає через інформацію про зниження цін Саудівською Аравією.
До слова, 31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.