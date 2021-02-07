Опоненти Лукашенка скаржаться в європейські суди на білоруських силовиків

На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі

Постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на представників лідера опозиції та екс-кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тихановської.

«Універсальна юрисдикція: в Чехії подано першу заяву на білоруських силовиків. Підозрюваним є начальник гродненського ОМОНу Віктор Кравцевич», – йдеться в повідомленні.

Там зазначається, що в Чехії готуються до подання понад 10 заяв, ще 10 – в Польщі.

«У Литві вже подали документи чотири особи і готуються ще 10 заяв. Крім того, литовська генпрокуратура вже завела кримінальну справу за універсальною юрисдикцією за фактом побиття Максима Хорошина», – зазначено в повідомленні.

Генпрокуратура Литви в грудні 2020 року почала досудове розслідування про насильство міліції в Мінську.

За даними агентства BNS, громадянин Білорусі, який проживає в Литві, звернувся в прокуратуру 30 листопада через насильницькі дії, вчинені щодо нього 13 жовтня в Мінську.

«Обставини події, зазначені заявником та інші первинні дані, надані прокуратурі, оцінені як такі, що мають склад злочину, стосовно якого, згідно з Кримінальним Кодексом Литовської Республіки, застосовується універсальна юрисдикція», – йшлося в повідомленні Генпрокуратури Литви.

Пізніше в телеграм-каналі Тихановська уточнила, що йдеться про підприємця Максима Хорошина. «Максим зазнав тортур у Мінську, змушений був покинути Білорусь і зараз перебуває в Литві. 30 листопада від імені офісу Світлани Тихановської адвокат Гедрюс Данелюс подав заяву з проханням розслідувати справу Хорошина. Генпрокуратура Литви перевірила матеріали і погодилася, що їх достатньо для повноцінного кримінального переслідування», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці січня президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, пообіцяв, що до літа правоохоронці розберуться зі скаргами на адресу силовиків від постраждалих на акціях білорусів. Лукашенко наголосив, що численні скарги надійшли до правоохоронних органів для того, щоб «відсікти їх від конкретної роботи». Він уточнив, що всі ці скарги об'єднані і розглядаються певною групою слідчих.

«Це була політична акція: «давайте правоохоронні органи закидаємо скаргами, і нехай вони розбираються». Ми тримаємо це на контролі, ми ці скарги об'єднали. Їх кілька сотень ... Ми не можемо на всі ці скарги, вкинуті з чисто політичної точки зору, кинути весь апарат Слідчого комітету, оперативників, МВС або спецслужби. Я переконаний, що до літа ми розберемося з усіма цими скаргами», – заявив Лукашенко.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року.

Протягом півроку протестних акцій не менше пʼяти людей загинуло, сотні було затримано.

Согодні стало відомо про те, що Слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи щодо екстрадиції засновника популярного білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Степана Путіло і колишнього головного редактора каналу Романа Протасевича, яких офіційний Мінськ звинувачує у екстремістській діяльності.