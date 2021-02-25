НАБУ закрило справу проти Порошенка про «розкрадання $100 мільярдів»

адвокати Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів на користь, зокрема, тодішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена

Раніше адвокати Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів на користь, зокрема, тодішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена

Антикорупційне бюро не знайшло доказів розкрадання Порошенком грошей

Національне антикорупційне бюро України підтвердило закриття одного з кримінальних проваджень, фігурантом якого був п’ятий президент України Петро Порошенко. Про це повідомила пресслужба НАБУ, пише Радіо Свобода.

Ідеться про досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів. Його зареєстрували за заявою групи народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя».

Згідно з листом, досудове розслідування стосувалося двох статтей Кримінального кодексу: про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання доходів.

«Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом в особливо великому розмірі, а також привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем», – так звучить повне формулювання кваліфікації справи.

У НАБУ вказують на те, що підставами для відкриття справи була ухвала Вищого антикорупційного суду від 9 січня 2020 року, яка зобов’язала до цього детективів. Справу відкрили за заявою групи народних депутатів.

«За результатами здійснення досудового розслідування встановлено відсутність події кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 209, частиною 5 статті 191, у зв’язку із чим 25 січня 2021 ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України через відсутність події кримінальних правопорушень», – пояснюють у Бюро.

Згідно з відповіддю, підстави для закриття справи дали проведені слідчі дії та їхні результати, а також інші докази та дані «у їх сукупності та взаємозв’язку, які грунтуються на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, викладених у колективному зверненні народних депутатів України».

У цьому провадженні Порошенку не повідомляли про підозру, уточнюють у НАБУ.

9 лютого адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка повідомили, що НАБУ закрило справу проти нього щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів на користь, зокрема, тодішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Йдеться про кримінальне провадження, зареєстроване 17 грудня 2019 року за заявою групи народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» на чолі з Ренатом Кузьміним. У грудні 2019 року Кузьмін оприлюднив заяву свого звернення до Національного антикорупційного бюро, під якою підписалася низка його колег-депутатів. Згодом Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження по цій заяві.