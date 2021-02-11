Протести у Білорусі. КДБ звітує про перемогу Лукашенка

У Білорусі з 9 серпня тривали акції протесту проти підсумків виборів президента

У Білорусі з 9 серпня тривали акції протесту проти підсумків виборів президента

Керівник КДБ Білорусі очікує, що протести поновляться навесні

Глава Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що «пік протестів в країні пройдено». Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ

«Ми відзначаємо, що ситуація в цілому стабілізувалася, пік пройдено, протестні прояви практично зійшли нанівець», - сказав Тертель журналістам.

Втім, за його словами, «закордонні центри» радикалізуються і роблять спроби відновити протести. Ситуацію можуть спробувати дестабілізувати вже навесні, запевняє керівник КДБ.

«Спроби будуть, але ми оцінюємо ситуацію як стабільну, і передумов говорити про те, що їм вдасться домогтися таких цілей, ми не бачимо», - цитує Тертеля російська агенція «ТАСС».

Крім того, напередодні Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком.

Білоруський політик Олександр Лукашенко вперше обійняв президентську посаду в 1994 році. До влади він прийшов з проросійськими та лівими гаслами, а також обіцянками побороти корупцію. Внаслідок референдуму 2004-го року до конституції Білорусі були внесені зміни, які зняли обмеження кількості разів перебування на президентській посаді однієї людини. Це дало змогу Лукашенкові балотуватись на третій та подальші терміни. Лукашенко фактично одноосібно править Білоруссю, роль парламенту зведена до мінімуму.

Після президентських виборів 2020 року опозиція звинуватила Лукашенка в маніпуляціях під час підрахунку голосів. В країні розпочалися багатотижневі масові протести та страйки, які супроводжувалися застосуванням грубої сили відносно демонстрантів з боку правоохоронців. 23 вересня 2020 року Лукашенко провів таємну інавгурацію, під час якої сам себе оголосив президентом. Глави держав і урядів країн ЄС не визнали офіційні результати виборів президента Білорусі 2020 року.

Наразі опоненти Лукашенка скаржаться в європейські суди на білоруських силовиків.