В Ефіопії бойовики розстріляли 15 пасажирів автобуса

У районі Хоро-Гудру Воллега бойовики зупинили пасажирський автобус, який прямував зі штату Амхара

У район нападу були направлені додаткові сили поліції

В Ефіопії щонайменше 15 людей загинули в штаті Оромія в результаті нападу сепаратистів з так званої Армії визволення Оромо.

Про це в суботу, 1 травня, повідомляє «Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

«У районі Хоро-Гудру Воллега бойовики зупинили ввечері 30 квітня автобус, який прямував зі штату Амхара, і вбили 15 пасажирів», – заявив глава відділу регіональної поліції Берхану Ебейс і додав, що також є кілька поранених.

У район нападу були направлені додаткові сили поліції.

«Армія визволення Оромо» є військовим крилом «Фронту звільнення Оромо», яке часто діє самостійно. Своєю метою лідери угруповання оголосили досягнення незалежності штатом Оромія, в якому проживають 35 млн осіб.

Раніше в Ефіопії бойовики напали на село і вбили 30 мирних жителів. Ще 15 осіб були ранені. За словами очевидців, загиблі переважно були етнічними амхара.

У Державній комісії з прав людини заявили, що останні напади на мирних жителів у цьому регіоні демонструють, що ситуація там не покращується, а натомість поширюється на сусідні регіони.

Ефіопія, друга за чисельністю країна Африки, намагається контролювати одразу кілька гарячих точок, де триває міжетнічне суперництво за землю, владу та ресурси, перед національними виборами, які мають відбутися у червні.