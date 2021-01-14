В Естонії пом'якшують карантин

З понеділка ресторанам і кафе дозволяється працювати в режимі прийому клієнтів з 6:00 до 19:00

В Естонії запланували пом'якшення карантину з 18 січня. Це торкнеться роботи закладів громадського харчування, занять і роботи.

Про це повідомляє Delfi.

З понеділка ресторанам і кафе дозволяється працювати в режимі прийому клієнтів з 6:00 до 19:00 і можуть заповнювати приміщення на 25% при дотриманні правила 2+2 (крім сімей). Відпускати їжу на винос можна цілодобово.

Дозволяється робота музеїв і виставкових залів при заповнюваності на 50%. На відкритому повітрі можна збирати відвідувачів в групи до 10 чоловік.

Залишається вимога на носіння масок у приміщеннях. Винятки для дітей молодше 12 років

Крім цього частково вирішуються індивідуальні заняття спортом в приміщеннях в повітах Харьюмаа і Іда-Вірумаа. У групах до 10 осіб можна займатися в інших повітах в приміщеннях, а на відкритому повітрі - до 24 осіб.

Раніше повідомлялося, що уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину на 15 днів. Також будуть посилені умови в'їзду для іноземців.

До слова, у Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня. Спочатку передбачалося, що вони закінчаться 15 січня.