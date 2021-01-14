Кабмін обговорив з МВФ зниження ціни на газ

Уряд та МВФ повинні знайти компроміс, щоб знизити ціну на газ, – вважає Шмигаль

Кабінет міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо зниження ціни на газ в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

За його словами, ринок газу в Україні має працювати.

Прем'єр зазначив, що уряд та МВФ повинні знайти компроміс, щоб знизити ціну на газ та допомогти газовому ринку розвиватися.

«Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці. Маємо знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому», ─ заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що МВФ занепокоєний наміром України регулювати ціни на газ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звітуватиме про тарифи на першому засіданні Ради у цьому році.

12 січня у Верховній Раді відбулася нарада голови парламенту Дмитра Разумкова і керівників фракцій з представниками Кабінету міністрів і головою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболевым.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

12 січня на засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Раніше Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.

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