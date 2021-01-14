Німеччина зареєструвала максимальну добову смертність від Covid-19

За минулу добу надійшли повідомлення про смерть 1244 пацієнтів з коронавірусом

У Німеччині за минулу добу зареєстрували понад 1200 смертей від коронавірусу, що стало новим найвищим показником з початку епідемії. Про це 14 січня повідомив Інститут Роберта Коха, пише DPA.

За даними Інституту, за минулу добу надійшли повідомлення про смерть 1244 пацієнтів з коронавірусом. Раніше найбільшим був показник 8 січня ─ 1188 померлих.

Загальна кількість померлих від коронавірусу з початку епідемії досягла 43 881. Це значно менше, ніж в низці інших країн Європи, зокрема у Великій Британії, Італії та Іспанії, проте майже половина усіх смертей від епідемії, зареєстрованих в Німеччині у 2020 році, сталися у грудні, невдовзі після значного стрибка кількості заражень.

За останню добу в країні зареєстрували 25 164 нових випадків коронавірусу попри те, що з 16 грудня країна оголошений жорсткий локдаун.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що ці цифри не зовсім відображають реальність, тому що у святковий період з тестуванням та обробкою результатів були затримки.

Загальна кількість заражень у Німеччині з початку епідемії наближається до 2 мільйонів ─ кількість підтвержених випадків сягнула 1 978 590.

Нещодавно уряд посилив локдаун та продовжив його до 31 січня. Проте міністр охорони здоров’я вже попередив, що і після цієї дати різкого послаблення карантинних заборон очікувати не варто.

25 січня канцлерка Ангела Меркель має зустрітися з 16 прем’єрами федеральних земель, щоб обговорити подальші кроки.

Німеччина, оголошуючи нокдаун, ставила за мету знизити кількість заражень за тиждень до 50 випадків на 100 тисяч населення, проте зараз цей показник становить 151,2.