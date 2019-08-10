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    У світі

    В Індії зазнав аварії військовий літак

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    <p>Уламки винищувача Су-30 в Індії / Фото: ANI</p> - В Індії зазнав аварії військовий літак

    Уламки винищувача Су-30 в Індії / Фото: ANI

    Винищувач проводив регулярний тренувальний політ

    Винищувач Су-30 Військово-повітряних сил Індії зазнав аварії в штаті Ассам на північному сході країни. В результаті аварії двоє пілотів отримали поранення.

    Військовий літак розбився незабаром після зльоту з військової бази Тезпур. Два пілоти катапультувалися. Вони доставлені в госпіталь на лікування, повідомило напередодні агентство Сіньхуа.

    Офіційний представник Міністерства оборони Індії заявив, що винищувач проводив регулярний тренувальний політ. Він упав на землю близько 20:30 за місцевим часом.

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    Нагадаємо, що в останні роки літаки ВПС Індії розбивалися часто. Так, у березні 2017 року винищувач Су-30МКІ російського виробництва розбився в штаті Раджастхан. Обидва пілоти змогли катапультуватися і вціліли. Сам літак звалився на село Шивкар Курла і зруйнував кілька будинків. Поранення отримали три людини.

    Раніше повідомлялося, що На півдні Ірану розбився винищувач.

    Нагадаємо: У Танзанії розбився літак, є жертви.

    Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих зросла до 17 осіб.

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