В Індії зазнав аварії військовий літак



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Уламки винищувача Су-30 в Індії / Фото: ANI

Винищувач проводив регулярний тренувальний політ

Винищувач Су-30 Військово-повітряних сил Індії зазнав аварії в штаті Ассам на північному сході країни. В результаті аварії двоє пілотів отримали поранення.

Військовий літак розбився незабаром після зльоту з військової бази Тезпур. Два пілоти катапультувалися. Вони доставлені в госпіталь на лікування, повідомило напередодні агентство Сіньхуа.

Офіційний представник Міністерства оборони Індії заявив, що винищувач проводив регулярний тренувальний політ. Він упав на землю близько 20:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, що в останні роки літаки ВПС Індії розбивалися часто. Так, у березні 2017 року винищувач Су-30МКІ російського виробництва розбився в штаті Раджастхан. Обидва пілоти змогли катапультуватися і вціліли. Сам літак звалився на село Шивкар Курла і зруйнував кілька будинків. Поранення отримали три людини.

Раніше повідомлялося, що На півдні Ірану розбився винищувач.

Нагадаємо: У Танзанії розбився літак, є жертви.

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