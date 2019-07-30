Авіакатастрофа у Пакистані: клькість загиблих зросла до 17 осіб
В результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб
Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді, щонайменше 17 людей загинули.
Про це передає The News International.
Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб.
За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.
Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти.
Before that, they must first ensure their own safety. What a tragedy, Rawalpindi Pakistan.#Rawalpindi #BahriaTown #planecrash pic.twitter.com/zyumKkmzVl— Geetika Swami (@SwamiGeetika) 30 липня 2019 р.
Раніше повідомлялося про 10 загиблих.
Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.
Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.
Pakistan Army aviation aircraft on routine training flight crashed near Mora Kalu Rawalpindi. 17 people including 5 crew members, 2 officers ( Pilots) embraced Shahadat. pic.twitter.com/Iv78gXVCn5— Syed Zeshan Ali Shah (@ZeshanSyed08) 30 липня 2019 р.
Plane falls, captured in perfect timing,— ارم احمد خان (@IramAKhanPK) 29 липня 2019 р.
How? Exact time? With a video opened? And a blast took place after crash. I’m not getting this whole thing.
Looks like it was filmed for news.
May Allah bless all souls who died & bless injured with speedy recovery. Ameen
#Rawalpindi pic.twitter.com/Y5cdKDxzGH
Місцеве телебачення показало пожежу, що спалахнула в житловому районі після аварії літака.
Причина інциденту з'ясовується.
Нагадаємо, в результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот.