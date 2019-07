Авіакатастрофа у Пакистані: клькість загиблих зросла до 17 осіб

В результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб

Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді, щонайменше 17 людей загинули.

Про це передає The News International.

Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб.

За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.

Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти.

Before that, they must first ensure their own safety. What a tragedy, Rawalpindi Pakistan. #Rawalpindi #BahriaTown #planecrash pic.twitter.com/zyumKkmzVl

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.

Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.

