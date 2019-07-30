  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Авіакатастрофа у Пакистані: клькість загиблих зросла до 17 осіб

    • Розсилка
    Авіакатастрофа у Пакистані: клькість загиблих зросла до 17 осіб

    В результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб

    Військовий літак під час тренувального польоту врізався в житлові будинки недалеко від пакистанського міста Равалпінді, щонайменше 17 людей загинули.

    Про це передає The News International.

    Як заявили військові, в результаті авіакатастрофи загинули п'ятеро військовослужбовців, в тому числі двоє армійських пілотів, і не менше 10 цивільних осіб.

    За даними офіційного представника державної служби з надзвичайних ситуацій Фарука Батта, ще 15 осіб отримали поранення.

    Більшість постраждалих отримали опіки, серед загиблих є діти.

    Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

    Рятувальна операція на місці катастрофи триває. Не виключено, що число жертв зросте, тому що деякі поранені перебувають у критичному стані.

    Літак армійської авіації виконував звичайний навчальний політ, коли впав у селі Мора Калу на околиці Равалпінді.

    Місцеве телебачення показало пожежу, що спалахнула в житловому районі після аварії літака.

    Причина інциденту з'ясовується.

    Нагадаємо, в результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот. 

    Читайте також
    авіакатастрофа літак Пакистан Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ