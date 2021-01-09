Сину польського олігарха загрожує до трьох років в’язниці через побиття журналіста

Інцидент стався 15 жовтня 2020 року, коли польські силовики провели обшук на віллі бізнесмена Ришарда Краузе

Нападник зізнався, що вдарив рукою та ногою телевізійника в голову

Прокуратура польського міста Ґдиня передала до суду обвинувальний акт у справі про напад на трьох журналістів телеканалу TVP біля вілли мільярдера Ришарда Краузе.

Про це повідомляє Польське радіо.

Інцидент стався 15 жовтня минулого року, коли за розпорядженням прокуратури Центральне антикорупційне бюро провело обшук на віллі бізнесмена Ришарда Краузе.

Перед будинком Краузе зібралися журналісти місцевих та загальнонаціональних ЗМІ. Ввечері вони почали роз'їжджатися, але на місці ще працювала команда TVP. Між телевізійниками та сином Ришарда Краузе – Александром – зчинилася суперечка.

Прокуратура висунула Александру три обвинувачення: погрози працівнику TVP, застосування насильства шляхом заподіяння легкої шкоди здоров’ю одному з потерпілих; порушення тілесної недоторканості іншої потерпілої особи.

Підозрюваний зізнався, що вдарив рукою та ногою потерпілого в голову, вказавши, що був роздратований ситуацією, пов’язаною із затриманням його батька. Проте своєї вини Александр Краузе не визнав. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До слова, на будмайданчику в Києві охоронці влаштували смертельну бійку.