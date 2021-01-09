Річниця авіакатастрофи в Ірані. Український лайнер – сакральна жертва

Про роковини збитого «Боїнга»

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Год назад, пока Зеленский втихаря загорал в Омане, иранские ПВО сбили украинский самолет авиакомпании МАУ.

Официальная версия, с которой все согласились, – ошибка оператора иранского расчета ПВО, который принял пассажирский самолёт за военный американский.

И никого не смущает тот факт, что самолет не подлетал к Тегерану, а отлетал. Что все международные авиакомпании в тот день остановили вылеты, а наш самолёт получил разрешение лететь. Что сразу после падения самолета мировые СМИ показывали записи видео, как самолёт сбивают. Причем – снимавшие заранее знали, что именно снимать.

Как я и год назад говорил, так и сейчас считаю, что никаких случайностей не было. Самолет сбивали сознательно.

Для чего? Требовалось загасить в информационном пространстве почти неминуемый тогда военный конфликт между США и Ираном. Который не нужен был ни Вашингтону, ни Тегерану.

Напомню, что в первых числах 2020 года США устранили радикального и популярного иранского генерала Сулеймани. Который, кстати, мешал и светскому руководству Ирана.

Иран должен был дать жесткий ответ за Сулеймани. Для успокоения своего народа, требовавшего крови. Ясное дело, никто не хотел реальной войны – ни США, ни Иран. Поэтому рано утром 8 января, заранее предупредив американцев, чтобы те вывели военных, иранцы нанесли ракетные удары по базам США в Ираке.

Понятно, что после этого ответный удар должен был нанести Трамп. И ситуация, несмотря на договоренности, могла выйти из-под контроля.

И вот в этот же день ночью сбивают украинский «Боинг» возле Тегерана. И все – вопрос конфликта США и Ирана сразу исчезает. Внимание всей мировой общественности, общественности Ирана и США прикована к этой трагедии. И никто больше не кричит от кровной мести за Сулеймани или про месть за обстрел баз в Ираке. Скажу больше, отношения между США и Ираном на год вообще уходят на второй план.

Любопытно и другое. В Иране светская власть использовала сбитый «Боинг» как фактор для ослабления влияния военных.

Поэтому я уверен, что наш самолёт стал такой себе геополитической «сакральной жертвой». И мы никогда не узнаем правду. Случайно или не случайно стрелял какой-то военный из системы ПВО. Или стрелял кто-то ракетой земля-воздух. У американцев, кстати, были спутниковые снимки. Но их никому не показали.

Не верю я в случайности. Особенно – если эти «случайности» одновременно одобряют США и Иран...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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