У Росії зіткнулися два літаки, є загиблі

Обидва літаки, які потрапили в авіакатастрофу, виконували тренувальні польоти

За попередньою інформацією, троє людей загинули

Легкомоторний приватний літак Paper розбився в Ломоносовському районі Ленінградської області. На борту перебували чотири людини, троє загинули, проте вижила дитина.

Про це пише «Интерфакс».

За однією з версій, літак зіткнувся в повітрі з іншим судном.

За фактом зіткнення в повітрі двох літаків проводиться перевірка, повідомила в п'ятницю, 8 січня, пресслужба Північно-Західної транспортної прокуратури.

«Ленінград-Фінляндська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів за фактом зіткнення над посадочним майданчиком аеродрому Гостіліци в Ломоносовському районі Ленінградської області двох легкомоторних літаків Cessna 150 бортовий номер RA-+1448 G і Piper 28 бортовий номер RA-2659 G», – розповіли в Північно-Західній транспортній прокуратурі.

За попередніми даними, в літаку Cessna був один пілот.

Зіткнення сталося над територією посадкового майданчика о 13:40, повідомили в прокуратурі.

Cessna приземлився через дрібні поранення, пілот не постраждав. А судно Paper розбилося, три людини загинули.

Обидва літаки виконували тренувальний політ.

До слова, Мінюст вирішив долю конфіскованого літака з книги рекордів Гіннеса.