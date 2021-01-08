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    У світі

    У Росії зіткнулися два літаки, є загиблі

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    <p>Обидва літаки, які потрапили в авіакатастрофу, виконували тренувальні польоти</p> - У Росії зіткнулися два літаки, є загиблі

    Обидва літаки, які потрапили в авіакатастрофу, виконували тренувальні польоти

    За попередньою інформацією, троє людей загинули

    Легкомоторний приватний літак Paper розбився в Ломоносовському районі Ленінградської області. На борту перебували чотири людини, троє загинули, проте вижила дитина.

    Про це пише «Интерфакс».

    За однією з версій, літак зіткнувся в повітрі з іншим судном.

    За фактом зіткнення в повітрі двох літаків проводиться перевірка, повідомила в п'ятницю, 8 січня, пресслужба Північно-Західної транспортної прокуратури.

    «Ленінград-Фінляндська транспортна прокуратура проводить перевірку дотримання законодавства про безпеку польотів за фактом зіткнення над посадочним майданчиком аеродрому Гостіліци в Ломоносовському районі Ленінградської області двох легкомоторних літаків Cessna 150 бортовий номер RA-+1448 G і Piper 28 бортовий номер RA-2659 G», – розповіли в Північно-Західній транспортній прокуратурі.

    За попередніми даними, в літаку Cessna був один пілот.

    Зіткнення сталося над територією посадкового майданчика о 13:40, повідомили в прокуратурі.

    Cessna приземлився через дрібні поранення, пілот не постраждав. А судно Paper розбилося, три людини загинули.

    Обидва літаки виконували тренувальний політ.

    До слова, Мінюст вирішив долю конфіскованого літака з книги рекордів Гіннеса.

    Теги: Росія політ авіакатастрофа літак смерть
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